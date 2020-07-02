Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Kayseri'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halit Aslan (75) hayatını kaybetti.
KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu sürücü Halit Aslan (75) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Akkışla ilçesi Ganişeyh Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında ot biçen çiftçi Halit Aslan'ın kullandığı 38 FK 109 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aslan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Akkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 23:28 Kaynak: DHA
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