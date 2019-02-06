Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Devriye Gezen Polis Aracına Silahlı Saldırı

Kayseri'de Devriye Gezen Polis Aracına Silahlı Saldırı

30 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda bir polis memuru ağır yaralandı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Kolej Caddesi'nde devriye gezen polis aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda otomobilde bulunan polis memuru İlhan Odabaşı (41) yaralandı. Araçtaki diğer polis memuru ise olaydan yara almadan kurtuldu.

Başından yaralanan Odabaşı, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgeye çok sayıda polis sevk edilirken, kaçan şüpheli yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bir okulun bahçesinde saklanırken saldırıda kullandığı silah ile yakalandı. Saldırganın kimliğinin M.D. (37) olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:11 Kaynak: AA

Kayseri, Polis, Güncel
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