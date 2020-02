Kayseri'de dezavantajlı vatandaşlar için iş eğitimi protokolü imzalandı - Son Dakika

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu(İŞKUR) Kayseri İl Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Kayseri Şubesi tarafından hazırlanan ve toplumda dezavantajlı konumda olan vatandaşlar için yapılacak 'Aktif İş Gücü Hizmetleri Kapsamında Meslek Eğitim Kursları' protokolü imzalandı. İmza töreninde konuşan Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, "İlk olarak engelli vatandaşlarımız faydalanacak" dedi.



Proje kapsamında engellileri, eski hükümlüleri ve madde bağımlılarının eğitim göreceği kursların İl Mili Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan ve basın mensupları katıldı.



Kurumlar olarak birleşerek çalışmalar konusundaki iradelerini ortaya koymaya çalıştıklarını söyleyen Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, "İŞKUR Müdürlüğümüz ve göz bebeğimiz Kızılay'ımız ile beraber, İŞKUR'da kayıtlı olan işsizlerimiz üzerine beraber bir çalışma yapacağız ve bugün bu olayın protokolünü imzalayacağız hep beraber. İş gücü piyasasına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'mizin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğe bir nebze de olsa Kayserimizde katkıda bulunabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz. İş bulma, eğitim ve sosyal alanda dahil her alanda beli bir kuruma bütün işin verilmesinin ve yüklenmesinin doğru olmadığını düşünüyoruz. Toplum olarak her alanda her şeyi paylaşmamız gerekiyor, iş birliğini ve koordinasyonu arttırmamız gerekiyor ve biz bugün burada bir örneğini yerine getireceğiz. İnşallah şehrimize bu anlamda bir katkısı olur. Unutulmaya yüz tutmuş sanatsal ve mesleki çalışmalarımız var ve bunları tekrar öğretmek istiyoruz. Eski hükümlülerimize, madde bağımlılarımıza hem kurtulmaları hem de tekrar topluma kazandırılmaları ve meslek edinmeleri konusunda 3 kurum beraber çalışma irademizi ortaya koymaya çalışıyoruz. Ben kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



Çalışma ve İş Kurumu Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, bu protokol ile istihdama ve iş gücüne katkı sağlamayı hedeflediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:



"İŞKUR tarafından istihdamın arttırılmasına, işsizliğin azaltılmasına, iş arayanların mesleki niteliklerinin geliştirilmesine ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına uyumunun sağlanması amacıyla, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında meslek eğitim kurslarımız, iş başı eğitim programlarımız ve toplum yararına programlar gibi özel uygulamalarımız düzenlenmektedir. Bu uygulamalar 95 iş danışmanımız tarafından, bireysellik danışmanlık hizmeti ile devam etmektedir. Bu faaliyetlerde katılımcılardan ücret talep etmemekle birlikte tam tersi 30 ile 89 TL arasında günlük ücret veriyoruz. Bunun yanında iş ve meslek sigortası ve genel sağlık sigortası da yapılmaktadır. Biz bugün burada mili eğitim müdürlüğü halk eğitim merkezleri ile düzenlediğimiz meslek eğitim kurslarına Türk Kızılayı Kayseri Şubesi'ni de ekleyerek, dezavantajlı gruplara, engellilere, eski hükümlülere, kadınlara, gençlere, madde bağımlılarına, geçici koruma altındaki kişilere meslek eğitimi kursları düzenleyerek onlarla beraber istihdama katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Kurumlar olarak farklı alanlarda katkılarımız olacak. Biz zaten bu uygulamayı yapıyorduk ama Kızılay'ın da desteği ile ilk olarak engellilerimize yönelik başlatacağız. Engellilere yönelik kösele çanta yapımı kursu ile başlayacağız ve ilk etapta 15 engeli vatandaşımızla 28 fiili gün ile başlayacağız. 3 Mart 2020'de başlayarak, 4 Nisan 2020 tarihinde bitecek. Kursun hayırlı olmasını diliyorum."



Çalışmalarının uzun süredir devam ettiğini ve daha fazlasını yapacaklarını söyleyen Türk Kızılayı Kayseri Şubesi Toplum Merkezi Yöneticisi Ali Orhan, "Türk Kızılayı olarak, özelikle dezavantajlı gruptaki insanlara birçok alanda yardım ediyoruz. Toplum merkezleri nezdinde Avrupa Birliği Projeleri kapsamında, geçim kaynağı geliştirme adı altında zaten bu şekildeki çalışmalarımız uzun süredir devam ediyor. Bu da çalışmalarımızdan bir tanesi ve amaçladığımız şey, bu insanların kendilerinin iş yeterliliği kapasitelerini arttırmak. Bu çalışmalarda paydaş kurumlarımızla çalışmak daha fazla verim elde etmemizi sağlıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bu alanda daha yapacağımız proje aşamasında olan birçok çalışmamız mevcut. Bunu başlangıç olarak görüyorum ve İnşallah ilerleyen dönemde daha büyük çalışmalarımız olacak" ifadelerini kulandı. - KAYSERİ