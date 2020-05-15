Kayseri'de dilencinin üzerinden 100 euro çıktı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 'nde denetim gerçekleştirdi. İnsanların iyi niyetini suistimal ederek, dilencilik yaptığı tespit edilen ismi açıklanmayan kişinin üst araması gerçekleştirildi. Aramada dilencinin üzerinden 100 euro ve 415 TL çıktı. Dilenci hakkında işlem yapılarak, üzerinde çıkan paraya Kabahatler Kanunu'nun 33'üncü maddesi kapsamında el konuldu.

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