Kayseri'de din görevlileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kayseri'de din görevlileri kan bağışında bulundu

Kayseri İl Müftülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kayseri İl Müftülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. İl Müftüsü Şahin Güven, ilçe müftüleri ve çalışanlar bağış kampanyasına katıldı. Türk Kızılay İç Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Adem Tatar'ın da hazır bulunduğu kampanyaya ilgi yoğun oldu. İl Müftüsü Güven, burada yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dün kan bağışı konusunda yaptığı açıklamaları hatırlatarak, kan stokları azaldığı için herkesi kan bağışına davet etti. İki gün boyunca kan verme işleminin müftülükte süreceğini belirten Güven, kan vermenin oruç bozmayacağını, oruçluyken kan vermek istemeyenler için Cumhuriyet Meydanı'ndaki kan merkezinin ramazanda 23.00'e kadar açık olacağını kaydetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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