Kayseri'de din görevlilerine uyuşturucuyla mücadele semineri verildi - Son Dakika
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Kayseri'de din görevlilerine uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

6 saat önce

Kayseri'de din görevlilerine yönelik "Uyuşturucu Sokak İlaçları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

Kayseri'de din görevlilerine uyuşturucuyla mücadele semineri verildi, System.String[]

Kayseri'de din görevlilerine yönelik "Uyuşturucu Sokak İlaçları" konulu eğitim semineri düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından Kadir Has Kongre Merkezinde gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, uyuşturucuyla her alanda mücadelede edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uyuşturucuyla mücadelenin önemli bir konu olduğunu ifade eden Benli, "Çünkü hiç düşünmediğiniz, aklınızda yokken bu işin içindesiniz. Bu konu özel ve hassas bir konu. Özel konuda, özel çalışmalar yapmak gerekiyor. Her şekilde dikkatli olmamız gerekiyor. O yüzden sizler gibi önemli insanların bu konuyu tanıyarak ona yönelik önlemler alması gerekiyor. Burada öğreneceğiniz bilgiler çok önemli. Bu alanı lütfen önemseyelim." diye konuştu.

İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci de uyuşturucunun sadece bağımlılık ayağı olmadığını dile getirdi.

Gençlik koordinatörleri, anne, baba ve din görevlileri olarak bu alanı çok iyi tanımaları gerektiğini vurgulayan İzci, "Ben de tanıyana kadar çok basit görüyordum ama hiç de basit ve önemsiz görülecek bir alan değilmiş." dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise uyuşturucuyla mücadele konusunda din görevlilerine önemli görevler düştüğünü belirtti.

Uyuşturucuyla mücadelenin ailelerde başladığını ifade eden Altıntop, "Ailelere en hızlı ulaşıp onları uyaracağımız yerler her mahallede bulunan cami ve Kur'an kurslarımızdır. Uyuşturucuyla mücadele hassas bir konu." şeklinde konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Kadir Has, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:48 Kaynak: AA
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