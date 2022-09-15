Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

15.09.2022 16:26
Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de dini nikahla birlikte yaşadığı kadını silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde R.G'nin silahla vurulması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çok sayıda güvenlik kamerası kaydını inceleyen ekipler, R.G'nin dini nikahla birlikte yaşadığı K.S'nin, Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'ndeki arkadaşının evinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Zanlı K.S, özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen K.S, emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, 12 Eylül Darbesi, Yenişehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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