Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Eylül 'de Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde R.G'nin silahla vurulması üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, 12 Eylül Darbesi, Yenişehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de dini nikahlı karısını silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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