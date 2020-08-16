Kayseri'de diş hastanesinde koronavirüs tedbiri - Son Dakika

Kayseri Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile hasta kabulünü durdurdu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında MHRS ile hasta kabulünün durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi tedbirleri kapsamında hastanemizde MHRS ile hasta kabulü durdurulmuştur. Bu süreçte sadece bilim kurulunun diş hekimliğinde acil uygulamalar olarak tanımladığı hizmetler verilecektir. Mümkün olan en kısa sürede MHRS ile hasta alımının tekrar açılacağını belirterek, sağlıklı günler dileriz."