Kayseri'de Diş Hekimlerine Yönelik Akılcı Antibiyotik Sempozyumu Düzenlendi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, ülkemizde ve dünyada her geçen gün büyüyerek tehdit haline gelen antibiyotik direnci ile ilgili farklı bir etkinliğe imza atan İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, "Akılcı Antibiyotik" konusunda diş hekimleri ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine yönelik bir sempozyum düzenledi. "Diş Hekimliğinde Enfeksiyon Kontrolü ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" adı altında düzenlenen sempozyum, İl Sağlık Müdürlüğü idarecileri, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden bir çok değerli hocanın ve diş hekimliği öğrencilerinin yoğun katılımı ile Kayseri Devlet Hastanesi Konferans Salonunda yapıldı.



Açılış konuşmasında, diş hekimlerinin antibiyotik reçeteleme oranının yüksek olduğuna değinen İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli; "Ülkemizde antibiyotik reçeteleme oranı %25, ilimizde ise %27. Ancak bu %27'ye baktığımızda diş hekimlerimizin oranı biraz daha yüksek. Bu açıdan akılcı antibiyotik dediğimiz doğru hastaya, doğru zamanda, uygun dozu, düşük maliyetle, etkin tedavi şeklinde verilmesi için bu şekilde bir toplantıyı düzenledik. Bu konuda bize destek veren başta diş hekimliği fakültelerimize hem de il dışından gelen değerli hocalarımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.



Açılış konuşmasının ardından, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Mustafa Altındiş, Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Soley Arslan ve Dr. Öğretim Üyesi İnci Devrim'in diş hekimliğinde enfeksiyon kontrolü hakkındaki sunumlarını gerçekleştirdikleri sempozyumun ilk oturumu, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik'in "Akılcı Antibiyotik Kullanımı" hakkındaki sunumunu ile sona erdi. Sempozyumun ikinci oturumunda ise Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan, Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Sezer Demirbuğa ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Doğruel hazırladıkları sunumlar eşliğinde katılımcıları bilgilendirdiler.



Program sonunda sempozyum hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan; "Biz sadece akılcı antibiyotik demiyoruz, akılcı ilaç diyoruz. Çünkü sadece ilaç olarak antibiyotiklerin değil diğer ilaçların da vücudumuza zararları var. İlaç dediğimiz şey belli bir dozu aştığı zaman aynı zamanda zehir demek. Öncelikle tüm hekim arkadaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları için çaba sarf ediyoruz. Bu çabalarımız devam edecek. Bu organizasyonu da bize destek İl Sağlık Müdürümüz Doç. Dr. Ali Ramazan Benli' ye, Şehir Hastanesi Başhekimimiz Prof. Dr. İlhami Çelik'e, üniversitelerimize, bugün burada bizimle olmayı arzu edip katılım sağlayan Sakarya Üniversitesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Profesör Doktor Mustafa Altındiş'e ve diğer hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.



Bu tür toplantıların farklı hekim gruplarının birbirlerini anlaması açısından son derece önemli olduğuna değinen, Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik; "İl Sağlık Müdürlüğümüze, başta Uzm. Dr. Ahmet Ceylan olmak üzere bu güzel toplantıyı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. Hakikaten 2 farklı grubu bir araya getirmiş olmaları birbirimizi anlamaya çalışmış olmamız bence bugünün en önemli kazanımıydı. Katılan tüm arkadaşlara çok teşekkür ederiz" dedi.



Hastaların baskısı, hekimlerin hisleri ve tedavi çabalarının bazen istek dışı yanlış kullanımlara yol açtığına değinen, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cem Gürgan "İlaç Tedavinin bir parçası, ama yeterli bir parçası değil. Bunun en doğru kullanımı, uygun zamanda uygun dozda kullanılması. Bunlarda pek çok sarkmalar olabiliyor. Hastaların baskısı, hekimlerin hissettikleri, tedavi etmek için çabalarının bir parçası olarak bazen istek dışı yanlış kullanımları olabiliyor. Bunları uzman, çalışmış, hem klinik tecrübesi hem araştırma tecrübesi olan hocalarımızla beraber konuştuk ve görüş birliğine vardık. İnşallah Kayseri Sağlık Müdürlüğü'nün bu konudaki çalışmaları devam eder" dedi.



Programa konuk olarak katılan, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Altındiş ise "Toplantının amacının akılcı antibiyotik kullanımı ve antibiyotik kullanımında rasyonel yaklaşımlar olduğunu düşünecek olursak, diş hekimliğinde antibiyotiklerin etkenleri bertaraf etmeye yönelik planlanması gerektiğini ve az, öz antibiyotik kullanılmasının amaçlanması gerektiğini söylemiş olayım. Özellikle apse forumdaki enfeksiyonların muhakkak drenaj sonrasında antibiyotik ile tedavi edilmeye çalışmasında önemli olduğunu vurgulamak istiyorum" dedi. - KAYSERİ