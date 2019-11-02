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Kayseri'de disleksi semineri

7 saat önce

Kayseri Disleksi Derneği tarafından "Disleksi Farkındalık Semineri" düzenlendi.

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Kayseri Disleksi Derneği tarafından "Disleksi Farkındalık Semineri" düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen semire Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Disleksi Dernek Başkanı Hediye Ertürk, psikolog Beril Zeynep Hacıosman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyükkılıç burada yaptığı konuşmada, "Disleksi sorunu olan çocukların aileleri, sorunun farkına varınca kaygılanıyor. Bu sorunun sadece kendisinde olduğunu düşünüp bunalıma giren aileler bile olabiliyor. Disleksi bir hastalık değil, zaaf değil. Bunu hepimiz biliyoruz o yüzden kaygılanmaya gerek yok. Yeter ki farkına varalım, yeter ki uzmanıyla buluşalım. Zaten uzman kişi tarafından gerekli önlemler alınınca sorun büyük oranda çözülüyor." dedi.

Hacıosman ise çevresel etkenlerin disleksi üzerinde etkisi olmadığını söyledi.

Bazı insanların disleksi olduğunu fark etmeden yaşadığını anlatan Hacıosman, "Çocuğun disleksi olduğunu etrafında kimse anlamamış. Çocuk büyümüş, evlenmiş ve çocuk sahibi olmuş. Onun çocuğunun da disleksi olma ihtimali var. Hatta yapılan araştırmalara göre, anne ya da babasında disleksi olan tek yumurta ikizlerinin disleksi olma olasılığı tek yumurta ikizi olmayanlara göre katbekat daha fazla." ifadelerini kullandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:48 Kaynak: AA
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