Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Diyaliz Hastaları Paletli Ambulansla Hastaneye Götürüldü

Kayseri'de Diyaliz Hastaları Paletli Ambulansla Hastaneye Götürüldü

8 dakika önce

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde oturdukları mahallelerin yolları kardan kapanınca evlerinde mahsur kalan diyaliz hastaları Şevket Babaoğlu (72) ve Hanife Soyuslu (56), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de Diyaliz Hastaları Paletli Ambulansla Hastaneye Götürüldü, System.String[]
KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde oturdukları mahallelerin yolları kardan kapanınca evlerinde mahsur kalan diyaliz hastaları Şevket Babaoğlu (72) ve Hanife Soyuslu (56), paletli ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yahyalı'da dünden bu yana etkili olan kar yağışı yaşamı felç etti. İlçede 30 santimetreyi geçen kar nedeniyle 100'üncü Yıl ve Yenice Mahalleleri'nde ara sokaklar tamamen karla kaplandı. 100'üncü Yıl Mahallesi'nde oturan diyaliz hastası Şevket Babaoğlu ve Yenice Mahallesi'nde oturan Hanife Soyuslu, evlerine ulaşımı sağlayan yolların kapanması üzerine mahsur kaldı.

Hastaların yakınları 112 Acil Servis'ten yardım istedi. 112 Komuta Kontrol Merkezi'nin koordinasyonu ile yola çıkan paletli ambulanslar, diyaliz hastaları Babaoğlu ve Soyuslu'nun evlerine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde evlerinden çıkarılıp paletli ambulanslara sevk edilen hastalar, Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:44 Kaynak: DHA

Yenice, Hanife, Yahyalı, Kayseri, Güncel
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