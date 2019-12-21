Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi - Son Dakika
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Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi

6 saat önce

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine Kayseri'deki anneler destek verdi.

Kayseri'de Diyarbakır annelerine destek eylemi, System.String[]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak 3 Eylül'de HDP İl Başkanlığı binası önüne gelen ve oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerine Kayseri'deki anneler destek verdi.

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) Kayseri Şubesi, Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları ve Erciyes Kadın Platformu tarafından Bürüngüz Camisi yanında düzenlenen oturma eylemine dernek yöneticileri ve kadın üyeler katıldı.

Ellerinde "Anneler direniyor", "Çocuklarımızın yeri terör batağı değil" ve "HDP gençlerimizi geri ver" yazılı afiş ve pankart taşıyan grup, alkışlı protestoda bulundu.

Eyleme katılan 26 kadın adına konuşan Rabia Öcalan, Diyarbakır annelerine destek için her ay bu eylemi gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir grup arkadaşımız Diyarbakır'a giderek orada annelere destek oldu. Biz de burada her ay Diyarbakır anneleri için oturarak desteğimizi gönderiyoruz. Onların da çok memnun olduklarının haberini alıyoruz. Sürekli selamlaşıyoruz. İnşallah evlatlarına kavuşana kadar burada eylemimize devam edeceğiz. Kayserili anneler Diyarbakır annelerinin yanındadır."

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Kayseri, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:44 Kaynak: AA
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