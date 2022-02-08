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Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika

Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

08.02.2022 09:58
Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı

Kayseri'de kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri'de kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kış mevsiminin olumsuz etkilerini hafifletmek, yaban hayvanlarına destek olmak amacıyla yemleme çalışmaları sürüyor.

Pınarbaşı ilçesinde İlçe Av Komisyon üyelerinin katılımıyla kar yağışının yoğun olduğu doğal alanlara 200 kilogram buğday ile 300 kilogram havuç, marul ve lahana bırakıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de doğaya 500 kilogram yem bırakıldı - Son Dakika
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