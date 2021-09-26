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Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı

26.09.2021 20:06
Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı, System.String[]

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliği ile 'Doktorlar Bisiklet Turu' düzenlendi.

Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve Kayseri Tabip Odası iş birliği ile 'Doktorlar Bisiklet Turu' düzenlendi. Bisiklet turunda açıklama yapan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, "Doktorlarımız için bir şeyler yapıldığını göstermek istedik" dedi.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan ve 7 kilometre uzunluğunda olan bisiklet turuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. İlhan Şahin, sağlık çalışanları ve vatandaşlar katıldı. Bisiklet turuna katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Amacımız bir farkındalık oluşturmak. Tabip Odamızın bu çağrısına hem yanında bulunmak hem de bir doktor başkan olarak bu şehre yakışan bir anlayış içerisinde aşı konusunda bir nebzede olsa katkıda bulunmak amacıyla sizlerle birlikteyim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara 2. doz aşılarını yaptırmaları yönünde tavsiyede bulunan Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İsmail Altıntop, "İnsanlar egzersiz yapıyorlar. Pandemi ile mücadelede bizim en önemli silahlarımızdan bir tanesi egzersiz. Bugün Kayseri Tabip Odamızın düzenlediği, devlet hastanemizden başlayacak olan bir etkinlikteyiz. Yaklaşık 7 kilometre kadar sürecek ve devamında hep beraber hekimler bahçesinde bitirmiş olacağız. Ben pandemi sürecinde tüm herkese tüm vatandaşlarımızı sağlıklı günler dilemek ile birlikte, egzersize, diyete ve besinlerine azami dikkat etmelerini, olmadılarsa 2. doz aşılarını olmalarını istiyorum. Çünkü Kayseri'de 1. doz aşılar yüzde 87'lere geldi, 2. doz aşılar yüzde 67'lerde bunların çok daha hızlı artması ve bu pandemi illetinden hep beraber kurtulmayı amaç ediyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Doktorların pandemi döneminde çok sıkıldığını ve onlar için böyle bir organizasyon düzenlediklerini ifade eden İlhan Şahin, " 'Doktorlar Bisiklet Turu'nu Kayseri Tabipler Odası, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin ve Kayseri'de ki bir bisiklet firmasının desteği ile yapıyoruz. Bu hastane Kayseri'nin sembol sağlık kuruluşlarından bir tanesi ve tarihi bir sağlık kuruluşu halende çok aktif bir şekilde hem salgınla alakalı hem de diğer hastalıklarla alakalı hizmet vermeye devam ediyorlar. Buradan hem bizim kayıt aldığımız doktorlarımız ve tıp öğrencilerimiz hem de Spor A.Ş.'nin kayıt aldığı diğer vatandaşlarımız gerek kendi bisikletleri ile gerekse de belediyenin temin ettiği bisikletlerle şehir içerisinde trafiğe kapalı bir alanda bisiklet turuna başlayacaklar. Doktorlarımız bu salgın döneminde çok sıkıldı. İzinleri iptal edildi. Uzun süre istifa etmeleri de yasaklandı, tayinleri durduruldu. Branşları ne olursa olsun doktorlar pandemi ile uğraştılar. Büyük bir sıkıntı yaşanıyor o anlamda. Biz Kayseri Tabip odası olarak doktorlarımıza bu şekilde açık havada salgını gözeterek ki zaten doktorlarımızın hepsi, öğrencilerimizin hepsi aşılı kendileri için bir şeyler yapıldığını göstermek istedik" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı
Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı
Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı
Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı
Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı
Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı

Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Pandemi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de 'Doktorlar Bisiklet Turu' yapıldı - Son Dakika
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