Kayseri'de doktorun silahla yaralanmasıyla ilgili 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika
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Kayseri'de doktorun silahla yaralanmasıyla ilgili 4 sanığa hapis cezası

04.03.2022 19:09
Kayseri'de doktorun silahla yaralanmasıyla ilgili 4 sanığa hapis cezası

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine giderken silahlı saldırıya uğrayan doktorun ayağından yaralanmasıyla ilgili yargılanan 4 sanığa 2 yıl 8 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş çıkışı evine giderken silahlı saldırıya uğrayan doktorun ayağından yaralanmasıyla ilgili yargılanan 4 sanığa 2 yıl 8 ay ile 6 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.G. S.D. ile İ.A Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken diğer tutuklu sanık S.D ve müşteki doktor Erdal Kurt ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaaya ilişkin beyanda bulunan müşteki avukatı müvekkilinin takip edildiğini, saldırının planlı olduğunu iddia ederek sanıkların kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Saldırıyı gerçekleştiren M.G. ise Erdal Kurt'un yanına konuşmak için geldiğini, onu vurma kastının olmadığını savunarak, "Pişmanım herkesten özür diliyorum ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Olayı azmettirdiği iddiasıyla yargılanan S.D. ise Erdal Kurt'a kötülük yapacak biri olmadığını ve tahliyesini talep etti.

Azmettirmeden tutuklu İ.A. ise Erdal Kurt ile S.D. arasındaki sorunu çözmek için olaya müdahil olduğunu, saldırıyı gerçekleştiren M.G'yi tanımadığını ifade etti.

Zor durumdaki S.D'ye yardımcı olduğu için mağdur duruma düştüğünü anlatan İ.A, "S.Y. bana yeğenim vasıtasıyla ulaştı. S.D. ile doktorun arasında bir gönül ilişkisi olmuş. Doktorda S.D'nin müstehcen fotoğrafları olduğu bana iletildi. Bende arkadaşların ilgilenmesini söyledim. Ben silahlı saldırı yapılması talimatını vermedim. Tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını yapmalarının ardından mahkeme heyeti saldırıyı gerçekleştiren M.G'yi yaralama suçundan 4 yıl, ruhsatsız silah bulundurmadan 2 yıl olmak 6 yıl hapis cezası çarptırdı.

Tutuklu sanıklar S.D. ile İ.A. yaralama suçundan 4 yıl, S.D'ye ayrıca azmettirme suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Erdal Kurt, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de doktorun silahla yaralanmasıyla ilgili 4 sanığa hapis cezası - Son Dakika


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