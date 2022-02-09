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Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

09.02.2022 15:08
Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası

Kayseri'de bir kişiye senet verip, senedin karşılığını aldıkları halde belgede sahtecilik yaparak ödenmedi gösterip, icraya başvuran 2 kişiye 6 yıl 3'er ay ve 10 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri'de bir kişiye senet verip, senedin karşılığını aldıkları halde belgede sahtecilik yaparak ödenmedi gösterip, icraya başvuran 2 kişiye 6 yıl 3'er ay ve 10 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından, senetlerin boş bırakılan yerlerinin nasıl tahrifat edildiğinin ortaya çıkarılması nedeniyle bozduğu dosya bugün 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar C.Y. ve A.D. katılmazken, sanık avukatları duruşmadaki yerini aldı. Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanıklar C.Y. ve A.D.'nin 'belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından cezalandırılması yönünde verdiği mütalaayı tekrar etti. Sanık avukatları, müvekkillerinin üzerine atılı suçları kabul etmediklerini söyleyerek, sanıkların beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar C.Y. ve A.D.'ye 'belgede sahtecilik' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 6 yıl 3'er ay ve 10 bin TL adli para cezası verilmesine hükmetti. - KAYSERİ

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Dolandırıcılık, Para Cezası, Türk Lirası, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de dolandırıcılık yapan 2 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Son Dakika
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