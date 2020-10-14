Kayseri'de dolandırıcılık suçundan yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 5 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıldı.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.
Duruşma savcısı, mütalaasını yineleyerek sanığın "dolandırıcılık" suçundan yargılanmasını istedi.
Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık H.T, suçlamaları reddederek beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, sanık H.T'ye "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl hapis ve 5 bin 500 lira adli para cezası verdi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika