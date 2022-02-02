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Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası

02.02.2022 13:06
Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası

Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanık 4 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanık 4 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık A.Ö, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, müşteki K.G. duruşmaya gelmedi.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması istedi.

Mahkeme başkanı tarafından son sözü sorulan sanık, suçlamaları reddederek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık A.Ö'ye "bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık" suçundan 4 yıl hapis ve 3 bin lira adli para cezası verdi.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Dolandırıcılık, Mahkeme, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de dolandırıcılıktan yargılanan sanığa hapis cezası - Son Dakika
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