Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar veren sürücüye hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de drift yaparak yeşil alana zarar veren sürücüye hapis cezası

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin 430 lira ödedi, yargılandığı kamu davasında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde belediyenin sosyal tesisi önündeki yeşil alanda aracıyla drift yapan sürücü, neden olduğu zarar karşılığında belediyeye 46 bin 430 lira ödedi, yargılandığı kamu davasında 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi tarafından yaptırılan Ali Dağı 360 Sosyal Tesisleri önündeki yeşil alanda, 23 Haziran'da aracıyla drift atarak çimlere zarar veren H.G. hakkında açılan kamu davası sonuçlandı. Belediyenin 46 bin 430 lira tutarındaki zararını karşılayan H.G, kamu malına zarar vermekten yargılandığı davada 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanması ise geriye bırakıldı.

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