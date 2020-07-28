Kayseri'de drone destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de Kurban Bayramı tatili öncesi polis ekiplerince drone ile yol kontrolü yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından Kayseri- Adana D300 kara yolunda drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Saraycık kavşağındaki trafik ışıklarının bulunduğu noktada yapılan kontrolde, kırmızı ışığı ihlal eden sürücüler belirlendi.

Drone görüntülerinden faydalanan ekipler, kırmızı ışıkta geçen araçları uygulama noktasında durdurup sürücülere ceza kesti. Kurban Bayramı öncesi başlatılan denetimlerin bayram süresince devam edeceği öğrenildi.

Bu süreçte denetimlerin kent giriş çıkışlarında ve şehir merkezinde de devam edeceği bildirildi.