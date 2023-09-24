Düğün sonrası çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Düğün sonrası çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Son Güncelleme: 24.09.2023 08:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kavga sonucunda bir uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde iki farklı düğün salonundan çıkan araçların karıştığı kavga sonrasında uzman çavuş kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

KAVGADA BIÇAK VE TABANCALAR KULLANILDI

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Mimsin Mahallesinde meydana gelen olayda; birbirlerine yakın olan 2 farklı düğün salonundan çıkan araçlar kaza yaptı. İddiaya göre kaza sonrası taraflar arasında kavga çıktı. Çıkan kavganın büyümesiyle bıçak ve tabancalar kullanıldı. Kavgada 3 kişi yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri olayın meydana geldiği alanda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan U.D. (26), kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Düğün sonrası silahlı, bıçaklı kavga! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır'da uzman çavuş olduğu öğrenilen U.D.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak için morga kaldırıldı. Diğer 2 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalanmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kayseri, kavga, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğün sonrası çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düğün sonrası çıkan kavgada kalbinden bıçaklanan uzman çavuş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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