Son Dakika Haberleri: Kayseri'de 'Dumansız Araç' denetimleri başladı
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Kayseri'de 'Dumansız Araç' denetimleri başladı

2 saat önce

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan dumansız araç denetimleri kapsamında araçlarında sigara içen sürücülere ceza kesildi.

Kayseri'de 'Dumansız Araç' denetimleri başladı, System.String[]

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan dumansız araç denetimleri kapsamında araçlarında sigara içen sürücülere ceza kesildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası hayata geçirilen özel araçlarda sigara yasağı nedeniyle polis ekipleri denetimleri arttırdı. Kentin farklı noktalarında uygulama yapan ekipler, araçlarında sigara kullanan sürücüleri durdurarak 153 TL para cezası kesti.


Bazı vatandaşlar uygulamadan haberi olmadığını söyledi bazı vatandaşlar ise kesilen cezaya razı oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dumansız araç denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. - KAYSERİ

Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:02 Kaynak: İHA
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