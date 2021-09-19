Kayseri'de Dünya Çevre Temizliği Günü'nde 700 kilogram atık toplandı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesince Dünya Çevre Temizliği Günü'nde Sarımsaklı Barajı ve çevresinde 700 kilogram atık toplandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Çevre Temizliği Günü kapsamında Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği ve Spor AŞ'nin de destek verdiği doğadaki atık toplama etkinliğine, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezi, Jandarma Çevre Timi, Kızılay gibi kuruluşların üyelerinin yanı sıra sivil çöp toplama hareketi olan "Lets do it" grubu üyesi üniversite öğrencileri de katıldı.

Şehir merkezinden üç otobüsle yola çıkan yaklaşık 200 gönüllü, Sarımsaklı'daki kamp ve mesire alanlarında toplam 700 kilogram çöp topladı.

Öte yandan Talas Belediyesi de gün dolayısıyla Kızılay Talas Şubesi ile atık toplama etkinliği gerçekleştirdi.

İlçenin farklı noktalarında gerçekleşen etkinlikte Talas Belediyesi temizlik ekipleri ve Kızılay gönüllülerinden oluşan grup, dağılmış atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.???????