Kayseri'de Dünya Engelliler Günü etkinliği - Son Dakika

Kayseri'de Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Vali Şehmus Günaydın, burada yaptığı konuşmada, sadece 3 Aralık'ta değil hayatlarının her anında, yılın her gününde, "engel tanımayan kardeşleriyle" ilgili çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Onların ve ailelerinin yaşadığı sorunları çözmenin, destek vermenin herkesin boynunun borcu olduğunu vurgulayan Günaydın, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşları olarak, bu konuda çalışan derneklerin, sivil toplum örgütlerinin her zaman yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise trafik kazaları sonrasında oluşan engellerin ya da engelli yaşam tarzının azımsanmayacak bir oranda olduğunu vurgulayarak, bu konuda çok daha dikkatli olunmasını istedi.

Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Rehabilitasyonu ve İstihdamı Derneği Başkanı Hasan Aykülteli de istihdamı zor olan ağır engellilerin sosyal güvenlik kapsamında korunmalarını ve yeterli düzeyde gelir desteğinin sağlanmasını talep etti.

Aykülteli, evde bakım desteği sunumunda hane halkı gelirine bakılmadan, engellinin kendi gelirine bakılarak, aile bireylerinin eline bakar durumdan çıkarılması gerektiğini kaydetti.