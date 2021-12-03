Kayseri'de Dünya Engelliler Günü ziyaretleri - Son Dakika

Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Efdal Özkartal ve yönetim kurulu üyeleri, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ı ziyaret ederek, engelli araçlarının tamir ve bakım hizmeti ile diğer çalışmaları için teşekkür etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Özkartal ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Burada konuşan Özkartal, engellilerin toplumu oluşturan bileşenlerden birisi olduğunu belirterek, engelli araçlarının belediye tarafından tamir edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Başkan Yalçın da, yılda sadece bir gün değil her zaman engelli bireylerin yanlarında olduklarını belirtti.

Engellilere yönelik isabetli bir hizmet yapmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Yalçın, "İnsanların hayatını kolaylaştıran kuruma belediye denir. Sadece sağlıklı bireylerin hayatını değil, asıl engelli kardeşlerimizin de hayatını kolaylaştırmak önemli. 7/24 Kütüphane yaptık. İlk olarak orada engellilerimizi düşündük. Görme, işitme ve bedensel engellilerimiz için bölümler yaptık." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Spor Kulübü Başkanı Faruk Şahin ve yönetimi, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu'nu ziyaret etti.

Şehirlerde engellilere yönelik ihtiyaçların yavaş yavaş giderilmeye başlandığını belirten Palancıoğlu, özel ve kamu binalarında engellilerin giriş çıkışını kolaylaştıracak mevzuat değişikliklerinin yapıldığını, engelli bireylerin rahat ulaşım sağlayacakları şekilde çeşitli yönetmelik şartları bulunduğu ve verdikleri ruhsatlarda bunlara dikkat ettiklerini ifade etti.

Kulüp Başkanı Faruk Şahin ise desteklerinden dolayı Palancıoğlu'na teşekkür etti.