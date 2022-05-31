Kayseri'de "Dünya Tütünsüz Günü" farkındalık standında açıldı

Kayseri'de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" etkinlikleri kapsamında açılan farkındalık standında, tütün ürünlerinin zararları hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bir alışveriş merkezine açılan stantta, tütün mamullerinin insan sağlığına olan zararları anlatıldı ve sigara kullanan vatandaşlara karbonmonoksit ölçümü yapıldı.

Açıklama görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, 31 Mayıs'ta tütün mamulü kullanan vatandaşların dikkatini çekerek, bırakmak isteyenlere destek olmak adına bir takım etkinlikler yaptılarını belirtti.

Dünyada her yıl yaklaşık 7 milyon insanın tütün mamullerinin neden olduğu hastalıklardan dolayı hayatını kaybettiğini aktaran Özyalçın, şöyle devam etti:

"Bunların da yaklaşık 1 milyonu maalesef pasif içicilerden oluşmakta. Tütün mamullerinin kullanımı başta akciğer kanseri olmak üzere, kronik bronşit, astım ve kronik enfeksiyonlar gibi hastalıklara neden olmakta. Özellikle sigara kullanımına bağlı önlenebilir hastalıkların başında akciğer kanseri ön sıralarda yer olmaktadır. Dünyada her yıl yaklaşık 1,8 milyon insana tütün mamullerine bağlı olarak gelişen akciğer kanseri tanısı konulmakta ve bu insanların da yaklaşık 1,6 milyonu maalesef hayatını kaybetmekte. Tütün ve tütün mamullerinin kullanımı kişilerde bıraktırılabilir bir bağımlılıktır. Bu bağımlılığın tedavisi vardır."