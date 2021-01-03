Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobilinden uyuşturucu ve tabanca çıktı - Son Dakika

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, kurusıkıdan bozma tabanca ve pompalı tüfek dipçiği ele geçirildi.

Davutoğlu, akraba kayırmacılığı ile ilgili soruya başbakanlığı döneminden örnek verdi: Hemen istifasını istedim

Toprağa gömülü olarak bulunan çiftin ölümü ile ilgili korkunç detay! Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar