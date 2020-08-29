Kayseri'de durakta bekleyen genç otomobilin çarpması sonucu yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de, durakta bekleyen 22 yaşındaki genç, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Alpaslan Serbest (22) yönetimindeki 38 EK 818 plakalı otomobil, Kocasinan ilçesi Cırgalan Mahallesi Harikalar Diyarı Kavşağı yakınlarında Güneş Yıldız (35) idaresindeki 38 KL 319 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan Yıldız yönetimindeki otomobil, durakta tramvay bekleyen 22 yaşındaki Büşra Algül'e çarptı.
Yaralanan Algül, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 19:01 - Kaynak: AA
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