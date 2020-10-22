Kayseri'de durdurulan aracın motoruna gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirildi - Son Dakika

Şüpheli D.A'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracı tespit eden ekipler, Kayseri- Malatya kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu. Yapılan aramada, aracın motor kısmına gizlenmiş 2 kilogram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"ni önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, bir şüphelinin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine operasyon başlattı.

Kayseri 'de bir aracın motor bölümüne gizlenmiş halde 2 kilogram toz esrar bulundu.

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