Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi - Son Dakika

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri- Malatya karayolunda gerçekleştirilen yol uygulamasında 44 AAG 382 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.