Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi - Son Dakika

Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi

18.10.2020 03:14
Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi, System.String[]

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, polis ekiplerince durdurulan bir otomobilin yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Kayseri- Malatya karayolunda gerçekleştirilen yol uygulamasında 44 AAG 382 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada yakıt tankına gizlenmiş 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi. Otomobildeki 2 kişi gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi

Kayseri, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de durdurulan otomobilin 'yakıt tankı'nda 10 kilo 'esrar' ele geçirildi - Son Dakika

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