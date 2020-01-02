Kayseri'de düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kayseri'de düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kayseri'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" kapsamındaki düve alım desteği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kayseri'de düve alım desteği bilgilendirme toplantısı yapıldı, System.String[]

Kayseri'de, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği" kapsamındaki düve alım desteği ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya il ve ilçelerin süt üreticileri birliği başkanları ile oda ve borsaların temsilcileri katıldı.

Bilgilendirme toplantısında konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Kayseri'deki üreticilerin mümkün olduğunca alım desteğinden faydalanmalarını istediklerini belirtti.

Kayseri'de 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 18 başvuru yapıldığını aktaran Şahin, " Sarıoğlan, Talas ve Kocasinan'dan 18 başvuru var. Sizlerle bir araya gelmemizdeki asıl amaç, 14 Ocak'a kadar yetiştiricilere bilgi aktarımının sağlanması. Düve alım desteği kapsamında yetiştiricilere 7 bin 500 liralık düvede 3 bin lira, 6 bin liralık manda düvesinde 2 bin 400 lira, 12 bin 500 liralık deve düvesinde 5 bin lira destek veriyoruz." diye konuştu.

Düve alım başvurularının 14 Ocak 2020'de sona ereceğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kayseri'deki üreticilerimizin mümkün olduğunca bundan faydalanmasını istiyoruz. Bizim için küçük üretici sektörün sigortasıdır. Biz sektörün sigortasını ayakta tutmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız ve bakanlığımız bu şekilde olmasını daha doğru buluyor. Biz de hemfikiriz. İlimizdeki üreticilerimizden, kalan süreyi hızlı bir şekilde değerlendirmesini istiyoruz."

Mustafa Şahin, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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