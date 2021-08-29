AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, dördüncü yarışla sona erdi - Son Dakika

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü (ESOK) tarafından Melikgazi Belediyesinin katkılarıyla Kayseri'de düzenlenen AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası, dördüncü yarışla sona erdi.

Yarış, merkez Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde yer alan Hulusi Akar Bulvarı'nda belirlenen 5 kilometre uzunluğundaki parkurda, 3 çıkış üzerinden gerçekleştirildi.

Yarışta 4 ayrı kategoride 23 sporcu mücadele etti.

Şampiyonanın birinci kategorisinde Taner Oruç birinci, Orçun Kuşçu ikinci, Özlem Uludağ Gülcan ise üçüncü oldu.

İkinci kategoride birinciliği Nebil Erbil, ikinciliği Ateş Berberoğlu, üçüncülüğü ise Sevcan Sağıroğlu elde etti.

Üçüncü kategoride Refik Bozkurt birinci, Kaan Kara ikinci, Yunus Çapraz ise üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü kategoride birinciliği Ayhan Germirli, ikinciliği ise Evren Girgin kazandı.

Melikgazi Belediyesi Açık Otoparkı'nda düzenlenen kapanış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Palancıoğlu, belediye olarak bundan sonra da otomobil sporlarına destek vereceklerini kaydetti.

Şampiyona, ödül töreni ile sona erdi.