Kayseri'de öğrencilerin de katılımıyla deprem ve yangın tatbikatı yapıldı

Kayseri'de düzenlenen deprem ve yangın tatbikatına itfaiye eğitimi alan lise ve üniversite öğrencileri de katıldı.

Kayseri Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Organize Sanayi Bölgesi (OSB) İtfaiye Müdürlüğü önündeki alanda, 5,8 büyüklüğünde temsili depremin ardından tatbikat amaçlı oluşturulan, bir bölümü yıkılmış binada arama ve kurtarma çalışması yapıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin depremden etkilenenleri canlandırdığı tatbikatta öğrenciler, enkaz altında kalan yakınları için gözyaşı döktü, polisle tartıştı. Enkaz alanına girmeye çalışan öğrencileri çevik kuvvet ekipleri durdurdu.

Temsili yaralılar AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin de katılımıyla çeşitli ekipmanlar kullanılarak kurtarıldı.

Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İtfaiye ve Yangın Güvenliği bölümünde okuyan öğrencilerle Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile kadın itfaiyeciler de tatbikatta görev aldı.

Depremin ardından bir endüstri fabrikasında çıkan temsili kimyasal yangına ekipler su perdesi yöntemiyle müdahale etti, gaz yangını kısa sürede söndürüldü. Ekipler, 5 katlı bir fabrikada çıkan yangında mahsur kalanları da itfaiye merdiveniyle kurtardı.

Tatbikat öncesi konuşan OSB Başkanı Mehmet Yalçın, Kayseri OSB itfaiyesinin sınırları içindeki en uzak noktadaki yangına 5-5,5 dakikada ulaşabildiğini, 10 noktada bulunan acil dolum istasyonları sayesinde daha hızlı ve etkin çalışma sağlanabildiğini söyledi.