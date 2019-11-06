Son Dakika Haberleri: Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 38 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 38 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 38 kişi yakalandı

8 saat önce

Kayseri'de şafak vakti 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de şafak vakti 50 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık, cinsel istismar, yaralama ve silahlı yağma" gibi suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 50 zanlıya yönelik çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şafak vakti 138 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 38 kişi yakalandı.

Adreslerinde bulunamayan 12 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aranan 38 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:13 Kaynak: AA
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