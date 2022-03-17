Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

17.03.2022 14:00
Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor

Kayseri'de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde 13 üniversitenin iş birliğiyle Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22)" ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Kayseri'de, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde 13 üniversitenin iş birliğiyle Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "İç Anadolu Kariyer Fuarı (İKAF'22)" ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor.

Erciyes Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve 50 sponsorun desteklediği fuarda, 221 katılımcı yer alıyor.

Katılımcılardan Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Geleneksel El Sanatları Bölümü öğretim görevlisi Emine Türkarslan, programda ebru sanatı etkinliğiyle yer aldıklarını söyledi.

Ziyaretçilere ebru sanatını deneyimle imkanı verdiklerini anlatan Türkarslan, "Ebru sanatı, en temel Türk sanatlarından biri. Hem geleneksel bir sanatın nasıl yapıldığını göstermek hem onu tanıtmak hem de okulumuzda bu faaliyetin yapıldığını anlatmak için buradayız." diye konuştu.

KAYÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğretim görevlisi Abdulkadir Dağlı da okullarında mobilya dekorasyonu atölyesinde geri dönüşüm malzemelerini kazanmak için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda palet tahtasından kuş evi yaptıklarını dile getiren Dağlı, bunu anlatmak için fuara katıldıklarını kaydetti.

60'tan fazla etkinliğin düzenlendiği fuarda, "Globalleşme Sürecinde Kariyer", "Eğlenerek Öğrenme", "Türk Havacılık Uzay Sanayinde Mühendislik, Kariyer ve Yaşam", "Operasyonel Mükemmellik Sistemi" ve "Ya Senin Hikayen" gibi konularda söyleşiler de yapıldı.

Dün başlayan fuar, akşam sona erecek.

YORUMLAR
500
Kayserispor'dan öğrencilere jest Kayserispor'dan öğrencilere jest Başkan Büyükkılıç, İKAF'ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi Başkan Büyükkılıç, İKAF'ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Öğretim Görevlisi, İç Anadolu, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


Son Dakika
14:03 Son Dakika: Merkez Bankası, faizi yüzde 14'te sabit bıraktı
13:51 Binanın önüne Rusça 'çocuk' yazmışlardı! 1000'den fazla kadın ve çocuk bomba sığınağına inerek hayatta kaldılar
13:50 İstanbul'un ünlü kolejinde cinsel taciz skandalı: Kadın öğretmen erkek öğrencilerini tacizden tutuklandı
13:37 Rusya-Ukrayna savaşında 15 maddelik barış planına Kremlin'den itiraz: Hepsi doğru değil!
13:22 İstanbul'da tramvayın önüne atlayan kişi ağır yaralandı!
13:11 İBB uyardı! Yarın kar kalınlığı 15 santimetreyi bulacak
12:51 Sürekli boşanma haberleri çıkıyor ama Gülşen ve Ozan Çolakoğlu sarmaş dolaş!
12:49 Siyasete dönme sinyalleri verince gözler özel hayatına çevrildi: Tansu Çiller ve gelini mahkemelik!
12:21 Bakan Nebati, yatırımcılara seslendi ama sözleri tepki topladı: Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda Cumhurbaşkanımız var rahat olun
12:19 Ugandalı kadın zorla fuhuş yaptırılmak üzere bindirildiği takside son anda kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2022 14:10:43. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement