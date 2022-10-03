Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

03.10.2022 20:30

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak akaryakıt satışı ve dağıtıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir adres ve bir kamyona düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Adreste bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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