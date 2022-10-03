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Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki bir adres ve bir kamyona düzenlenen operasyonda 12 ton karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de kaçak akaryakıt operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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