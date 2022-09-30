Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı

30.09.2022 12:04
Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik 23 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

101 personelin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, haklarında 4 ay ile 25 yıl arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 14 hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı.

İşlemlerin ardından hükümlüler cezaevine konuldu, 1 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 14 firari hükümlü ile 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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