Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

02.09.2022 13:15
Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Fevzioğlu, Germir, Fevzi Çakmak, Yıldırım Beyazıt ve Demokrasi mahallelerinde düzenlenen operasyonda hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E'nin de aralarında yer aldığı 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler cezaevine teslim edildi, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
500
Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı Kayseri'de 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı Suçlular foto kapanla tespit edildi Suçlular foto kapanla tespit edildi Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet Mızrak'tan Sivas Kongresi 103'üncü yıl etkinliklerine davet
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:50 TFF binasına silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı
16:34 CHP'li Engin Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Ana muhalefet partisi askerlere hedef gösterilir mi kardeşim
16:33 Mauro Icardi geldi geliyor! Muslera ipucunu verdi
16:26 Bakan Mehmet Muş açıkladı: Türkiye'nin dış ticaret hacmi 21,3 milyar dolar oldu
16:13 Tweet akımına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, önceki açıklamalarına göndermede bulundu: Işıltı
16:10 MHP'den CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Terörist Demirtaş ve Sorosçu Kavala" tepkisi
16:05 TFF binasını kurşunlayan saldırganlar kıvırdı! Silahı denediklerini iddia ettiler
16:04 İkisi de evliydi! Yasak aşk yaşadıkları öne sürülen emekli astsubay ile hemşirenin ormanda cesedi bulundu
16:31 Galatasaray'ın kaptanı Muslera'dan taraftara güvence: Tutuk başladık ama toparlarız
15:51 Deney için Japon balığını timsahların arasına attılar! Küçük balık galip geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2022 17:38:28. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement