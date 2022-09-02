Fevzioğlu, Germir, Fevzi Çakmak , Yıldırım Beyazıt ve Demokrasi mahallelerinde düzenlenen operasyonda hakkında 4 ayrı suçtan 35 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.E. ile hırsızlık suçundan 6 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan kocası S.E'nin de aralarında yer aldığı 5 firari hükümlü ve 7 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 5'i firari hükümlü 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.