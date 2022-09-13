Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

13.09.2022 23:14
Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 11 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 12 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda ikamet, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ile bisiklet çalınması suçlarından aranan 11 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Alüminyum profil çalınması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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