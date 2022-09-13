Bu kapsamda düzenlenen operasyonda ikamet, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ile bisiklet çalınması suçlarından aranan 11 şüpheli yakalandı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de 12 hırsızlık olayına karışan 11 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.