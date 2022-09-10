Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

10.09.2022 00:08
Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları iddia edilen 6 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 17 hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda ikamet, iş yeri ve kurumdan hırsızlık, bisiklet çalınması ile suç eşyasının satın alınması suçlarından aranan 6 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Hırsızlık anları ise apartmanların güvenlik kameralarına yansıdı.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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