Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

17.09.2022 21:50
Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, iki ilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, iki ilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Kayseri'de cep telefonu, plaka, kablo çalıp ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları, Nevşehir'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli operasyonla yakalandı.

Çalıntı otomobille malzemeler ekiplerce sahiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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