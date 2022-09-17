Kayseri'de hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda, iki ilde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 8 hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Kayseri'de cep telefonu, plaka, kablo çalıp ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları, Nevşehir'de otomobil çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli operasyonla yakalandı.
Çalıntı otomobille malzemeler ekiplerce sahiplerine teslim edildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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