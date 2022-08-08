Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

08.08.2022 12:53

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 150 parça tarihi eser ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 150 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılmasını önlemek için yapılan çalışmalar kapsamında Talas ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda, Roma, Bizans ve İslamiyet dönemlerine ait olduğu değerlendirilen kılıç, kasatura, sikke, heykel ve tabanca gibi 150 obje ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
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