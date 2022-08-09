Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

09.08.2022 13:54
Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda salça bidonuna gizlenmiş 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda salça bidonuna gizlenmiş 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ve V.Y'nin doğu illerinden uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yolcu otobüsüyle kente gelen şüphelileri takibe alan ekipler, Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bu kişilerin taşıdığı plastik bidondaki salçanın içine gizlenmiş 465 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 2 zanlı yakalandı.

Öte yandan ekipler, Kayseri-Ankara kara yolu uygulama noktasında durdurdukları otomobilde, detektör köpek eşliğinde yaptıkları aramada 395 gram sentetik uyuşturucu buldu, H.İ, F.B, U.C.B. gözaltına alındı.

Mevlana Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda ise 2,40 gram eroin ele geçirdi, İ.A. yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar Uyuşturucuyu Kayseri'ye getiremeden yakalandılar Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu Bidonun içindeki salça içine zulalanmış uyuşturucu madde bulundu
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de salça bidonuna gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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