Kayseri'de sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda sobaya gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kocasinan ilçesinde bir ikamette Hint keneviri yetiştirildiği ve uyuşturucu üretildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bahçeye ekilmiş ve evdeki sobaya gizlenmiş 22 kök Hint keneviri ile 1 kilo 200 gram kubar esrar ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli C.G. gözaltına alındı.
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