Kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların araç ve ikametlerindeki aramalarda, 281,78 gram sentetik uyuşturucu, farklı miktarlarda kokain, esrar ve uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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