Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

09.09.2022 17:36
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.D, Ç.E. ve S.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine adreslerine operasyon düzenledi.

Kovalamaca sonucu yakalanan zanlıların araç ve ikametlerindeki aramalarda, 281,78 gram sentetik uyuşturucu, farklı miktarlarda kokain, esrar ve uyuşturucu hap, hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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