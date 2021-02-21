Kayseri'de düzenlenen Snowboard 2. Etap Yarışları'nda birincilere ödülleri verildi

Türkiye Kayak Federasyonunun organize ettiği Snowboard 2. Etap Yarışları ödül töreniyle sona erdi.

Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da gerçekleştirilen yarışlara, 8 kategoride 210 sporcu katıldı.

Yarışlarda, 11 yaş altı kızlar, 11 yaş altı erkekler, 13 yaş altı kızlar, 13 yaş altı erkekler, 15 yaş altı kızlar, 15 yaş altı erkekler, +15 kızlar, +15 erkekler kategorilerinde dereceye giren 24 sporcuya madalyaları, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı ile federasyon yöneticilerinin katılımıyla verildi.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Erciyes'te 2 gün süren organizasyondaki yarışların güzel bir atmosfer içerisinde yapıldığını belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'nde kayağın geliştirilmesi için yeni yatırımlar yapılacağını dile getiren Kabakçı, şunları kaydetti:

"Bizim nihai amacımız altyapıdan olimpik sporcu yetiştirmek. İlimizde özellikle Erciyes'te her şey hazır ve tüm imkanlar var. Bu çalışmaları daha da büyüterek altyapı kaynağımızı artırmak istiyoruz. Sporcu sayımız çoğaldıkça rekabete dayalı çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu yüzden bu tür yarışmaları önemsiyoruz."