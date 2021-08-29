Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası sona erdi

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı.

Kayseri'de düzenlenen Türkiye Yıldızlar Karate Şampiyonası tamamlandı. Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenen ve 50 ilden 860'ı erkek 1550 sporcunun katıldığı şampiyonanın beşinci gününde, 4 kategoride müsabakalar gerçekleştirildi. Kadınlar 35 kiloda birinci Emine Bayrak, ikinci Ceren Yıldırım, üçüncü Ecrin Turunç ile Bengü Şahincioğlu oldu. Kadınlar 40 kiloda Ayşe Ayar birinciliği, Zehra Yanık ikinciliği, Begüm Tunç ve Pınar Asya Cengiz ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlar 45 kiloda Selver İrem Günaydın birinci, Buğlem Nerkiz ikinci, Melek Zümra Öksüz ve Bera Saraçoğlu ise üçüncü sırayı aldı. Kadınlar 50 kiloda birinci Eylül Koç, ikinci Ecrin Çetin, üçüncü Ela Görgen ile Ecrin Çavuş oldu. Şampiyona ödül töreni ile sona erdi.

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı: Seçim barajında belirgin hale gelen yüzde 7, MHP de olumlu bakıyor

Ev sahibini şaşkına uğratan çiçek hırsızı! Yaşlı kadın, gözüne kestirdiği çiçeği saksıdan söküp çaldı

Sarı-Lacivertlilerin yeni transferi Hidemasa Morita, yarın 17.25'te İstanbul'a geliyor

Sarı-Kırmızılılar, Marcao için Napoli'den beklediği teklifi aldı ama tek bir sorun var

Ailesine kurşun yağdıran 14 yaşındaki çocuktan ilginç savunma: Annem beni sevmiyordu, içimde kin biriktirmeme neden oldu

Son Dakika! Taliban, Kabil Havalimanı işletmesi için yardım talebini geri çekti: Türkiye'nin yardımı için henüz erken

1993 model arabayı 80 bin lira masrafla modifiye etti! Ödül alan aracın son halini görenleri şaşırtıyor

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenine, öğrenci tacizi: Beni bırakırsan seni öldürürüm