Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

07.09.2022 12:46
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri ve Kahramanmaraş il emniyet müdürlükleri narkotik şubelerinin ortak çalışmasında, S.P. ile S.İ'nin doğu illerinden temin ettikleri uyuşturucuyu Pınarbaşı ilçesine getirecekleri bilgisine ulaşıldı.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin kullandıkları otomobil tespit edilerek Pınarbaşı'nda durduruldu.

Araçta yapılan aramada 2 kilo 250 gram kubar esrar maddesi bulundu.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü Kayseri'de apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
16:49 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tarihi zirveleri gören brent petrolün varili şubat ayından sonra ilk defa 90 doların altına indi
16:46 Galatasaray'dan bir transfer daha! Genç stoper Mathias Ross ile anlaşma sağlandı
16:39 90'lı yılların yıldızı Şahsenem'den ağızları açık bırakan itiraf: Ailem beni karanlık odaya kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement