Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

01.09.2022 14:20
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, Malatya kara yolu uygulama noktasında, daha önce tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 88 gram eroin, 38 gram sentetik uyuşturucu ve 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.Ç. ile M.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
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