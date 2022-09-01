Bu kapsamda ekipler, Malatya kara yolu uygulama noktasında, daha önce tespit ettikleri bir aracı durdurmak istedi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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