Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

6 saat önce

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı, System.String[]

Kayseri'de uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince, Bozantı Caddesi'nde durdurulmak istenen zanlılar, içinde bulundukları araçla 3 ekip otosuna çarparak kaçtı.

Şüphelilerin kaldığı yeri tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların kaçarken kullandığı aracı, üstü branda ile kapatılmış halde bulan ekipler, yaptıkları aramada, 800 gram sentetik uyuşturucu, tabanca ve 5 fişek, uyuşturucu paketlemede kullanılan rulo folyo, 2 hassas terazi ve suçtan elde edilen 10 bin 150 lira ele geçirdi.

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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